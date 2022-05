Troben una nova seqüela de la Covid que afecta els homes

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi elaborat als Estats Units i publicat a Sexual Medicine conclou que aquesta és una seqüela d'haver passat el coronavirus que fins ara no s'havia tingut en compte, però que els metges haurien de considerar avaluar.Encapçalat per Ranjith Ramasamy, de lal'estudi s'ha fet a partir de dades de més de 42 organitzacions sanitàries i 66 milions de pacients. Concretament, 230.517 homes majors de 18 anys que havien passat la Covid a partir del gener del 2020 i 232.645 homes de la mateixa franja d'edat que no l'havien passat en el mateix període.De la tria inicial van quedar exclosos aquells homes que ja havien estat diagnosticats prèviament amb disfunció erèctil i es van ajustar els resultats per edat, grup ètnic, índex de massa corporal i historial mèdic. La conclusió:De fet, les xifres van més enllà:Tot i que el gran nombre de persones que han participat en l'estudi donen consistència a la investigació, no és el primer cop que s'associa Covid i impotència (o disfunció erèctil). Un equip d'investigadors italians va analitzar dades d'entre el 7 d'abril i el 4 de maig del 2020. Els resultats publicats a Andrology : disfunció erèctil el 28% dels homes que havien passat la Covid versus 9,33% de casos en aquells qui no s'havien infectat del virus.​​​​​​

