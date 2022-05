Demanen no consumir aigua de l'aixeta a les Garrigues per restes de pesticides

Laha avisat aquest divendres als 25 pobles que en formen part quedesprés que s'hi hagi trobat restes de. Els municipis afectats són l'Albagés, l'Albi, Alcanó, Aspa, Bellaguarda, Bovera, Cervià, el Cogul, Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, la Granadella, Granyena, Juncosa, Llardecans, Maials, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Sarroca de Lleida, el Soleràs, Tarrés, els Torms, Torrebesses, el Vilosell i Vinaixa., alcaldessa d'Albi, un dels municipis afectats, ha explicat a l'ACN que la Mancomunitat els ha explicat que s'han instal·lat unsactiu perla, i que esperen que estigui. Mentrestant, els afectats es veuen obligats a comprar, atès que no se'ls ha ofert cap tipus de subministrament alternatiu.Feliu ha recordat que fa uns mesos hi va haver un episodi semblant, en aquell cas per un abocament d'hidrocarburs. Des del municipi es planteja la possibilitat que es deixi de fer la captació d'aigua del pantà d'Utxesa i es passi a fer al pantà de l'Albagés, un embassament més recent que rep aigua del canal Segarra-Garrigues.

