El primer cor de porc trasplantat a un home tenia un virus porcí

ElAixí ho ha desvetllat un article de MIT Technology Review a partir de les declaracions del cirurgià Bartley Griffith, al càrrec de l'operació.L'home que el va rebre va morir a principis de març.va perdre la vida dos mesos després de l'operació, segons va confirmar el Centre Mèdic de la Universitat de Maryland, als Estats Units. Des de llavors, Griffith i el director científic del programa de trasplantaments handel pacient per evitar els mateixos errors en un futur., ha assegurat el Griffth. El doctor també ha explicat que el virus va poder aparèixer "molt aviat" i desenvolupar-se a poc a poc. Això no obstant, els òrgans d'animals que s'utilitzen en aquest tipus d'operacions estan manipulats genèticament per evitar que tinguin virus, fet que fa pensar que es pot tractar d'un

