L'afició del Baxi Manresa es fa seva Bilbao a poc de l'inici de la «Final Four»

Els aficionats es canten l'himne de banda a banda a Bilbao. Vídeo: GMV

Aficionats canten de camí al pavelló de Miribilla. Vídeo: Anna Montanyà

En Dani i en Pere amb les seves vespes davant del pavelló de Miribilla. Foto: Arxiu particular

Els aficionats del Baxi Manresa han fet una rua des de la «fan zone» fins al pavelló de Miribilla. Foto: Anna Montanyà

L'afició delja és ben present als carrers de. Des dels més matiners que van arribar dijous al vespre fins als que han arribat amb el temps més just per a la semifinal de la Final Four de la Champions . Laha tenyit amb les seves samarretes els carrers, les places, les terrasses i els voltants de. Molts aficionats del Baxi Manresa han fet una rua des de la fan zone» fins al pavelló a mitja tarda. La immensa majoria s'ha desplaçat per. Per aquest motiu, la major part han arribat a la capital basca entre la una del migdia i les tres de la tarda d'aquest divendres.Uns pocs aficionats han escollit l'avió per fer el desplaçament. A l'aeroport del Prat han coincidit amb seguidors del. No han dubtat en cap moment en fer-se fotos conjuntes, intercanviar quatre paraules i citar-se per a la final de diumenge. La cordialitat ha regnat en tot moment.Més discretes han estat les aficions de Ludwigsburg i Tenerife.I mentrestant, el Dani i el Pere amb les seves vespes per carreters comarcals ...

