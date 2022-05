Polèmica en una discoteca de Girona: dos joves magregen els pits d'una noia a l'escenari

No hi havia "sexe explícit"

Polèmica adesprés que l'Ajuntament hagi expedientat el gestor d'unaque va muntar una festa universitària on va permetre que es fessin. La festa,, va ser el dijous 28 d'abril al Nou Platea de Girona i a les xarxes ja es difonia com "". En un vídeo es veuen dos joves magrejant i petonejant els pits d'una jove nua de cintura en amunt.La festa es va fer dins els dijous universitaris que celebra la discoteca Nou Platea de Girona (i que reben el nom de Tsarau). "", deia l'organització poques hores abans de celebrar-la."Animació, llançament de samarretes, regals, sortejos, pluja de crispetes, maquilladores i sorpreses que no podem revelar", afegia un post a xarxes socials.L'alcaldessa de la ciutat,i subratlla que en cap cas acceptaran que es "mercantilitzi" el cos d'una dona. L'expedient s'ha obert perquè el gestorper muntar un espectacle així, "si es pot dir que sigui un espectacle", diu Madrenas. S'enfronta a unaTan bon punt l'Ajuntament va tenir coneixement del vídeo, la Policia Municipal va fer un informe que ha derivat en l'obertura d'un. "L'atestat explica i detalla el que passa a les imatges; a partir d'aquí s'ha mirat qui era el gestor del local, quines persones hi van participar i si es va pagar o no a aquesta dona", ha concretat l'alcaldessa.De moment, explica Madrenas, l'expedient administratiu s'ha obert perquè el gestor de la discoteca Tsarau no tenia permís per fer aquest tipus d'espectacle "amb la participació de públic i on se'ls animava a participar". L'ACN s'ha posat en contacte amb elde la discoteca Tsarau que munta les festes universitàries. Ha", diu Madrenas. "Espero que l'expedient acabi amb una sanció contundent, perquè, afirma l'alcaldessa amb rotunditat. A més, l'Ajuntament també ha posat el cas en mans dels seus serveis jurídics per si es pot obrir una altra via més enllà de l'administrativa. "Però com a mínim, entenc que ja estem parlant d'una multa important; espero fer canviar d'idea aquells empresaris que es pensin que això és adequat a la societat actual", diu Madrenas.La patronal de l'oci nocturnassegura que el vídeo s'emmarca en unen què. Explica que aquella nit el local va contractar-també hi havia un noi que es va despullar- i que tant ell com ella anaven cridant voluntaris a l'escenari i els guiaven sobre allò que havien de fer.El portaveu de la Fecasarm, Joaquim Boadas, diu que. Pel que fa al motiu que ha comportat l'obertura de l'expedient per part de l'Ajuntament -la manca de permís- Boadas demana a la Generalitat "una interpretació clara del reglament" per saber què poden fer els locals.

