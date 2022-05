Argimon admet un augment de contagis però demana «tranquil·litat»

El conseller de Salut,, ha admès un augment de contagis de la, però ha demanat "tranquil·litat", tenint en compte les dades de malalts crítics: un total de 31 (dos menys que fa dos dies). El conseller ha explicat que l'indicador clau són elsi aquest es segueixen diàriament.Argimon ha insistit que s'ha de "" tenint present que encara estem en pandèmia. Per tot, ha demanat "prudència". El conseller s'ha mostrat contrari a aplicar mesures de prevenció pensant en una possible pujada de contagis d'aquí a unes setmanes i ha dit que el que cal és mirar les dades dia a dia.El Departament de Salut ha declarat 32 ingressats més per Covid-19 (983) i(31) respecte a l'últim balanç, dimarts passat. S'han registrat 8.728 nous casos confirmats per PCR o tests d'antigens i el global arriba a 2.481.836 des de l'inici de la pandèmia., que són 22 defuncions més notificades en els últims dies.L'Rt es manté en 1,18, mentre que el risc de rebrot s'enfila 42 punts, fins a 355. El 17,11% de les proves han donat positiu l'última setmana.i la de 7 dies ho fa de 154,39 a 174,44. Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves diagnòstiques en les persones més vulnerables o els pacients greus.

