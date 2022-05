El millor balneari amb piscina exterior de Catalunya

El sol, les poques pluges i, en definitiva, el clima mediterrani converteixen casa nostra en un destí ideal on gaudir d'aigües termals. Catalunya compta amb una infinitat deque aprofiten lesper oferirTot i que la majoria disposen de piscines interiors, n'hi ha alguns que aposten per unaon poder gaudir del sol i de l'aire lliure mentre es pren el bany. Segons el portal de cerca d'apartaments turístics Holidu, aquest conegut balneari ésEs tracta de l'spa termal i el, a la comarca de la Selva, a Girona. Ubicat a Caldes de Malavella, aquest espai de relaxació corporal ofereix un circuit termal on els clients es poden submergir enque brollen directament de la natura a 37 graus.Amb l'arribada de l'estiu, el circuit s'amplia també a la zona, on grans i petits poden gaudir d'activitats saludables durant els mesos de calor. Un, alhora que, que es pot acompanyar de massatges o tractaments corporals fets amb aigua termal.

