Michael Fagan 2.0: es tornen a colar a la residència d'Elisabet II

Ha tornat a passar., Elisabet II. Aquesta vegada no ha estat, que ja ho va fer, i en dues ocasions, l'any 1982. Tampoc ha estat a Buckingham Palace, sinó al. Un homeva aconseguir, dimecres de la setmana passada, entrar dins del castell ide la reina.El regiment, conegut com a Coldstream Guards, que té com a un dels seus encàrrecs protegir la monarquia, era vigilant l'accés a Windsor quan va aparèixer el fals capellà., limitant-se a dir que era amic del capellà dels soldats, va compartir menjar, beguda i una bona estona de conversa amb ells.El diari britànic The Sun, recull un dels testimonis del succés, que explica que "els nois (el regiment) s'ho passaven bé amb tanta xerrameca". Només van sospitar que no era qui deia ser quan va dir que havia treballat en el món de l'aviació, "i que li havien". Afortunadament, l'incident no va anar a més i. En cas que ho hagués fet, i s'hagués endinsat dins del castell, tampoc hauria trobat la reina, que tot i que ara, era de viatge de tornada de la residència que té a Sandringham, a l'est d'Anglaterra.El rotatiu informa que l'exèrcit britànic ha obert una investigació dels fets. A hores d'ara, encara. Si la seva intenció era, simplement, quedar-se amb la guàrdia o veure la reina. Sigui com sigui, el portaveu de Buckingham ja ha dit que la responsabilitat de l'ocorregut recau en Defensa.Justament aquest febrer, la monarca va complir el seu jubileu de platí:. Un motiu de celebració pel qual tant l'exèrcit com la policia ja es preparen. També el febrer, Elisabet II s'estava. La sobirana porta uns mesos fluixa de salut i és que l'octubre de 2021 va haver de seruna nit a l'Hospital de Londres i durant els tres mesos posterior va rebre, de forma continuada, atenció mèdica.La reina va feri aquest dijous el seu servei de premsa ja ha anunciat que no assistirà al pròxim gran acte de palau: la tradicional festa als jardins que ofereix cada estiu Buckingham i que es reprèn després de la pandèmia. "Els detalls de l'assistència es confirmaran quan toqui", ha afirmat la residència reial. La sobirana té problemes de mobilitat i alguns actes ja no hi assisteix o bé opta per fer-los virtualment.

