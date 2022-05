85 anys de l'enfonsament del «Ciudad de Barcelona» pels submarins de Mussolini

Dijous passat,va presentar els actes de record que es faran el proper 29 de maig per commemorar els 85 anys de l'enfonsament del vaixellpels submarins franquistes. S'inaugurarà unde record -obra de Rob MacDonald- a les víctimes d'aquells fets, que han estat rescatades del silenci, però que sempre havien quedat presents en la memòria de Malgrat. S'hi presentarà també el llibre Les aigües de l'oblit , de la historiadora, editat per Pagès.La del Ciudad de Barcelona és una d'aquells molts episodis de laque per elles mateixes ja constitueixen un relat històric atractiu. El vaixell havia pertangut a laper fer el trajecte Barcelona-Mallorca, però va ser requisat en l'inici del conflicte i posat al servei de les autoritats republicanes. De fet, en el moment de l'esclat de la guerra, la naude Mallorca que havien de participar en l'que s'havia d'inaugurar el 19 de juliol. Per qui vulgui endinsar-se en la peripècia d'aquests esportistes, hi ha el llibre deEl Ciudad de Barcelona va ser utilitzat a partir d'aquell moment per al trasllat d'efectius militars. El 29 de maig del 1937 va salpar del port de Marsella duent uns 200 membres de lesper combatre al front republicà. Així que va entrar en aigües jurisdiccionals espanyoles, es va advertir que havia estat detectat per un submarí franquista. Es tractava d'un delsque el dictador feixista italià,havia lliurat alD'això feia poc i la seva tripulació era formada per espanyols i italians. En un primer moment, van avisar al vaixell que fes marxa enrere. Però al continuar la seva marxa, es va llançar un torpede a l'alçada de Lloret, que no va tocar-lo.Assetjat, el Ciudad de Barcelona es va arrecerar més a la costa, però davant de Malgrat de Mar va ser ferit de ple per un altrei es va enfonsar en pocs minuts. Es va viure aleshores una escena dramàtica, amb la gent de Malgrat mobilitzant-se per salvar la vida dels brigadistes. Un munt de, mentre d'altres persones duien mantes a la platja. Unes, però més de 50 van morir, sense que se'n pugui determinar la xifra exacta. Sònia Garangou explica aque ha pogut recollir el nom de, però que només set cossos de combatents morts van poder ser recuperats i enterrats a Malgrat.La història dels brigadistes no va acabar al Maresme sinó que va continuar més enllà. Tot i que la Generalitat els va oferir ajut per tornar als seus països, la immensa majoria va voler anar al front i van ser transportats primer al, a la Ciutadella, i d'aquí a Albacete, on es concentraven les Brigades Internacionals. Molts van combatre -i morir- ao a la. D'altres foren fets presoners. Alguns anaren al camp d'Argelers. Els qui van tenir més mala sort van acabar en un camp nazi.Garangou explica el significat dels actes d'homenatges que es preparen: "El col·lectiu bombardejat indica la internacionalització de la Guerra Civil. Hi havia gent de: nord-americans, canadencs, neozelandesos, suecs, francesos, britànics... Els esdeveniments del 30 de maig van suposar també un gran acte deprotagonitzat per la gent de Malgrat, que es va desviure pels brigadistes".Però, a més, l'episodi del Ciudad de Barcelona mostra l'altradel conflicte. En paraules de Garangou, "és un exemple més del paper decisiu que van tenir a la Guerra Civil els suports de l'Alemanya nazi i la Itàlia de Mussolini, amb l'arsenal i la maquinària militar posada en mans de Franco. Una intervenció sense la qual no s'hagués produït la superioritat militar dels franquistes". Ara, 85 anys després, Malgrat recordarà els seus brigadistes, molt a prop de les aigües on encara hi had'aquell vaixell que no va arribar a port.

