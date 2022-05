Mor un motorista a Valls en xocar amb un camió

Unha mort en xocar amb un camió a l', al terme municipal de. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 13.09 hores d'aquest dijous i investiguen les causes del, que es va produir al punt quilomètric 21,4. A conseqüència del xoc, l'home deva resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on ha acabat morint.La incidència va obligar a tallar la via en sentit sud i es van activar quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions delsi tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.

