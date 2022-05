EXPLOSIÓN EN LA CALLE GENERAL PARDIÑAS pic.twitter.com/iZNJCmGnU7 — 10alberto10_ (@10alberto10_) May 6, 2022

Una forta explosió ha estat registrada aquest divendres al matí al barri dede. Es desconeixen les causes dels fets -tot i que apunta a una deflagració dePer ara, els serveis d'emergències de la Comunitat de Madrid han registrat, quatre dels quals han requerit trasllat hospitalari iPer ara, dos operaris que treballaven al lloc dels fets continuen a l'interior sense poder ser rescatats. "És una zona de molt risc, hem introduït gossos i", ha explicat Rafael Ferrandíz, cap de Bombers de l'Ajuntament de Madrid.Sí que es coneix que hi ha un bloc de tres plantes afectat mentre que un col·legi ha estat evacuat. Elshan hagut de rescatar quatre persones de l'interior de l'immoble per l'autoescala, que té quatre altures i ha quedat "molt danyat". Els serveis mèdics han improvisat un hospital de campanya.En concret, l'explosió s'ha produït en l'àtic de l'edifici, situat al carrer. Han caigut restes i objectes, per una via molt freqüentada. La policia local ha procedit a acordonar la zona per evitar que s'apropin curiosos i veïns.

