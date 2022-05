«El Chiringuito» acomiada un dels seus col·laboradors més virals de la temporada

EL INGENIERO pic.twitter.com/9elTeAexSB — CADIZ C.F.A RECUPERAR NUESTRA IDENTIDAD. (@JOSGOM4) May 5, 2022

El programaés un dels més seguits a nivell esportiu i amb més impacte a les xarxes socials. Especialment en el públic jove, que ha aconseguit crear una espècie de metallengüatge amb l'espai televisiu que presenta i dirigeix Josep Pedrerol, a través de mems, vídeos i bromes. En aquest escenari. El jove feia valoracions de l'equip de futbol del programa (i d'altres aspectes) a través del big data. Després d'uns mesos d'èxit, però, els espectadorsEn un conjunt d'esdeveniments desenvolupat aquesta mateixa setmana, Sáez ha deixat el programa després d'enfrontaments amb la direcció per les seves condicions laborals. Ell mateix ho ha explicat en un streaming en directe a la plataforma Twitch. "Em van comunicar que ja no hi havia d'anar. L'altre dia em van trucar perquè busqués un substitut. No m'ho esperava., ha explicat.El motiu concret ha estat, ja que Sáez encara està estudiant i ha de compaginar-ho amb la feina a El Chiringuito. "Començava a les 12:00 h del matí i parava a les 15:00 h i després, teòricament, era de 18 a 00:00 h de la nit. A més, li anava sumant les hores que sortia a la tele. M'adormia a les 04:00 h del matí i a les 12:00 h havia de tornar a treballar., ha relatat, que ha admès no poder suportar fer-ho de manera contínua.La precarietat, un baix sou -el van condicionar a queixar-se, ha explicat. El problema, ha relatat en el seu video, és que els seus mateixos companys es van assabentar sense que ell ho comuniqués a tothom, només a una persona de confiança, i després la direcció va voler reunir-se amb ell.però va acabar desencadenant en un acomiadament."Em van dir que em canviarien l'horari, i em van deixar clar que si volia fer vuit hores no podia fer la meva secció. Però a mi m'era igual sortir o no sortir a la tele,, ha revelat.estel·lars que van generar molt rebombori a les xarxes.

