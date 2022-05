Per què Badalona crema un dimoni per celebrar la festa major?

El dimoni de Badalona aquest any, que denuncia l'increment del preu de la llum Foto: Twitter @festesdemaig

De tradicions n'està plena la cultura catalana i cada ciutat i poble del país en té una de pròpia. Una de les més curioses i úniques és la delde, que serà cremat la nit d'aquest dimarts en una gran estructura muntada a la platja, just davant de lai enmig de les vies del tren. Es fa cada any, per les, la festa major de la ciutat, i tot plegat es remunta al 1940.En una situació de postguerra, es buscava reviure la cultura catalana i badalonina. Per això, lai l'historiadorvan rescatar un escrit del segle XVIII -Calaix de Sastre, del Baró de Maldà- que descrivia la vida a la ciutat llavors. En el text s'explicava que un 8 de maig de 1785 un grup de pescadors van cremar a la platja i davant d'un públic nombrós una figura.Probablement, no era més que un tros deque havia quedat inservible, però la informació els va ser suficient per promulgar el dimoni. Així doncs, la primera cremada es va fer un, dia de Sant Anastasi, patró de la ciutat, i s'ha allargat fins a l'actualitat. Ara, es fa la nit del dia 10 de maig i s'acompanya d'un piromusical. Milers de ciutadans, no només de Badalona, omplen la Rambla en uns minuts que són el gran acte de la festa major badalonina.La seva simbologia ha estat molt variada. Si bé molts cops ha tingut una funció de crítica social, d'altres cops ha fet referència a una personalitat que protagonitzava l'any. Des de representar l', denunciar la situació delso parodiar la crisi de lesfins a honrar la figura d'o homenatjar l'origen romà i mariner de la ciutat.Des de fa uns anys l'elecció es fa a través d'un concurs públic i aquest any el missatge és molt clar: denunciar l'increment del. La gran estructura que presideix la platja badalonina cremarà, a més, d'una manera molt especial aquest any. I és que serà el primer cop després de laque els ciutadans es podran aplegar a la Rambla per veure com el dimoni quedarà enfonsat entre flames.

