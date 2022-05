El govern espanyol proposa una compensació mínima i dret a vacances pels becaris

I les empreses, què hi diuen?

La proposta posa el focus en la detecció dels falsos becaris

pelspodria arribar a fer-se realitat. Parlem sobre que es remuneri la seva feina i que tinguin dret a vacances. Si ja de per si a molts centres les pràctiques no estan remunerades,, i el nombre dels que cobren -i cotitzen- s'ha desplomat amb la pandèmia de la Covid i no s'ha recuperat tot i les bones xifres d'ocupació. A aquest fet es va comprometre a posar-li solució el, que ha presentat aquest divendres ela sindicats i empresaris per la pròxima taula de diàleg social prevista pel 23 de maig.La proposta del ministeri -que segurament es modificarà ara que és damunt la taula- contempla unaper les persones en pràctiques,segons la mida de l'empresa, i protegir el seu. Encara que, actualment, es desconeix la xifra exacta de becaris que hi ha Espanya, CCOO estima que ronda el. Mig milió de persones que podrien beneficiar-se d'aquest "catàleg de drets", tal com l'ha batejat la mateixa Díaz.Precisamentproposa que el(IPREM), que enguany es traduiria en més demensuals. UGT no ha dit la seva de manera tan detallada, però sí que ha valorat positivament la iniciativa del ministeri, atès que consideren que "incorpora moltes de les reivindicacions" del seu sindicat i de RUGE, el departament de joves. Una de les coses que, a hores d'ara,, qüestió que també s'analitza a la tala de diàleg de les pensions. La mesura porta mesos de retard, motiu pel qualLa proposta que es negociarà també contempla el reconeixement del dret del col·lectiu a fer els descansos que siguin d'aplicació a l'empresa, els serveis de què disposen els treballadors, una "", la protecció de la sevaper mitjà de la política de prevenció de riscos de l'entitat i la protecció davant l'assetjament, entre d'altres.Sobre el límit al nombre de persones en pràctiques, Treball considera que. Per les que tinguin entre 11 i 30, dos. Les entitats d'entre 31 a 59 persones en plantilla, el límit es fixa en tres becaris. I aquelles de més de 60 treballadors, el ministeri proposa que puguin incorporar un nombre de becaris "no superior al 5% de la plantilla".Segons fonts sindicals, els empresaris -especialment la patronal de petites i mitjanes empreses ()-les mesures que es suggereixen. Com a contrapartida, l'Estatut del Becari treballa per oferir unaamb estudiants en pràctiques formatives.El ministeri posa especial importància en detectar aquelles persones en pràctiques a les quals se'ls adjudicaEn aquests casos,de ple dret. En l'escrit, també especifica que no es considerarà becari aquell que fa una activitat que no necessita una "especial qualificació" i no compta amb un pla de formació o tutorització. També es penalitzaran les situacions en què el becari faciCCOO ha prestat una atenció rellevant en aquest punt de l'esborrany de l'Estatut i ha considerat que detectar el frau és una premissa fonamental. Per això, exigeixi augmentar les sancions pels falsos becaris. En aquest sentit, hi ha certa reticència entre les universitats sobre delimitar massa les funcions dels becaris per por al fet que les entitats deixin de recórrer als seus serveis i es tanqui una via de formació.

