Investiguen si Teresa Forcades va receptar substàncies il·legals a malalts greus

Laha obert una investigació contra la monja benedictinaper un presumpte delicte contra la salut pública, segons ha avançat El País. El ministeri fiscal ha demanat investigar si Forcades, que també és metgessa, va receptara pacients que patieni altresEs vol esbrinar si això va fer que aquests pacients abandonessis els tractaments convencionals i validats científicament. El ministeri fiscal ha obert les diligències després que el mes de gener passat el(CoMB) posés en coneixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona aquests fets en considerar que podien ser constitutius de delicte, segons informa el mateix Col·legi en un comunicat.L'origen de la investigació es remunta a finals del mes de gener quan el Col·legi de Metges de Barcelona va posar en coneixement del ministeri fiscal que Forcades presumptament havia "indicat amb finalitats terapèutiques productes prohibits per l'(AEMPS) per a l'ús humà (com per exemple el clorit de sodi, també conegut com a MMS), en el marc de l'exercici professional". Segons relata el Col·legi en un comunicat, la indicació d'aquests productes s'hauria fet "en l'assistència a pacients amb malalties greus, als quals també s'hauria presumptament iniciat a apartar-se de tractaments validats per a les seves patologies".De fet, el Col·legi ja havia advertit amb anterioritat a Forcades sobre el fet que "no podia indicar, recomanar o divulgar teories o tractaments prohibits per a ús humà o sense evidència científica, si més no en la seva condició de professional de la". "El CoMB, en compliment de la seva obligació de vetllar per la bona praxi mèdica, està sempre amatent davant de conductes o pràctiques que poden posar en perill ladels ciutadans, principal interès de les corporacions professionals mèdiques", conclouen.

