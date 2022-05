Bad Bunny torna a conquerir el planeta amb el seu nou disc «Un verano sin ti»

Un esclat a les xarxes socials

How ima be listening to the new bad bunny album when it drops pic.twitter.com/3LnCvXW9Qz — STEAZY-A (@steazya) May 5, 2022

This bad bunny album got me like pic.twitter.com/9OOVOXqmU6 — 𝑮𝒊𝒐 🇲🇽 (@Palace_gio) May 6, 2022

ready to listen to Bad Bunny’s new album this friday pic.twitter.com/Jrx1wD6Ajj — dani (@ddanniee_) May 2, 2022

En només vint-i-quatre hores,L'artista urbà de Puerto Rico ha posat a la venda i disponible a totes les plataformes el seu nou disc,, sisè àlbum de la seva carrera. Considerat per a molts -en especial, el públic- el millor cantant del gènere urbà del planeta, Bad Bunny torna a l'escena després de dos anys sense publicar cap àlbum.El, encara que el més destacat va ser YHLQMDLG, que va generar un èxit sense precedents a Llatinoamèrica, Espanya i els Estats Units. Un verano sin ti aglutina 23 cançons amb diverses col·laboracions de renom. En aquest nou treball hi participen artistes comA través de les seves xarxes socials, l'artista ja va revelar diverses de les seves cançons abans de publicar-se l'àlbum a través d'una campanya de màrqueting. Bunny "promocionava" la venda del seu Buggati amb un telèfon. Les persones que hi trucaven podien escoltar diverses de les seves cançons.Les xarxes socials han esclatat en reaccions i alegria per les 22 noves cançons de Bad Bunny (la 23a ja es va publicar el 2019,). Icona d'internet, l'artista puertorriqueny forma part de la cultura pop de les generacions més joves, que el situen com un dels cantants més influents dels seus temps., en part, gràcies a l'èxit i a la internacionalització de Bad Bunny, que ha aconseguit triomfar, fins i tot, en el mercat dels Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor