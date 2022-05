L'independentisme porta a les jornades del Cercle d'Economia les protestes pel «Catalangate»

L'independentisme ha portat les protestes pelfins a les jornades del. Víctimes de l'espionatge s'han concentrat al voltant de l'Hotel W de Barcelona, on també s'ha produït la visita de Pedro Sánchez, per exhibir la seva protesta. Entre els concentrats hi havia representants d'ERC, Junts, CUP, Òmnium i ANC, comDesprés d'una fotografia en què els convocants mostraven cartells de denúncia sobre l'espionatge -amb lemes com "Spain is spying on us" i "Democracy under surveillance", Sànchez ha constatat que el Catalangate és el "cas més greu d'espionatge a", i ha situat el president espanyol i els seus ministres com a "". L'encara secretari general deha afirmat que "no hi ha les condicions" perquè es pugui produir un escenari deamb el govern espanyol després del cas d'espionatge. "Prou a la presa de pèl i prou a tapar les vergonyes a aquest govern", ha assegurat. Sobre la reunió breu entre Pere Aragonès i Sánchez a les jornades del Cercle d'Economia , el líder de Junts ha assegurat: "". A més, ha demanat dir "prou" a la "farsa de la" després de la confirmació del cas d'espionatge. "El mínim que es podria fer és obrir una", ha exigit el secretari general de la formació independentista.Al seu torn, els membres d'han denunciat l'"atac als drets civils" que suposa el Catalangate i han demanat que s'assumeixin "" des del govern espanyol. Per part de la CUP, Riera ha exigit la desclassificació "immediata" de la documentació que acredita l'espionatge a l'independentisme. "Exigimi una investigació objectiva", ha afegit el diputat de la CUP.Des d', Antich, president de l'entitat, ha lamentat que lesdel cas d'espionatge encara no tinguin explicacions pel Catalangate i ha definit la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, al Congrés com a". "Estem en una injustificable situació d'indefensió", ha afirmat Antich, que ha demanat al president espanyol que deixi d""amagar-se".

