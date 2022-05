Von der Leyen reivindica Pau Casals com a referent antifeixista des de Barcelona

La presidenta de la Comissió Europea,, ha reivindicat aquest divendres la figura deper defensar el projecte europeu enmig de la guerra i la invasió russa a Ucraïna. Ho ha fet a Barcelona, on elha clausurat la 37a edició de les seves jornades anuals amb la concessió dela la dirigent alemanya. Von der Leyen ha recordat el compositor català: "Quan Espanya va caure en les urpes d'una-ha dit-, va prendre una elecció, la de romandre a l'exili, que va defensar al llarg de tota la seva vida". Ha recordat les paraules de Casals quan va dir que no era un home polític però que un artista havia de prendre partit quan es tracta de, que és -ha afirmat- el que la UE està fent a Ucraïna.El premi del Cercle d'Economia a la líder europea ha tingut la virtualitat de reunir plegats els presidents espanyol,, i de la Generalitat,, en el moment en què la crisi per l'escàndol delha arribat al màxim de tensió. Abans de l'acte de clausura de les jornades, tots dos presidents han mantingut una breu trobada Ursula von der Leyen, que ha començat el seu discurs dient "bon dia" en català, s'ha mostrat "honrada" pel guardó d'una entitat "creada en els anys negres de la dictadura franquista", i ha assegurat que el Cercle "ha estat en el costat correcte de la història". Von der Leyen ha recordat el moment en què es van aprovar els, quan cada dia morien mil persones per la Covid. Ara, el maig del 2022, la Covid no ha desaparegut però fa menys mal, però és precisament ara quan milers de persones estan morint a Ucraïna."Estem davant un moment tectònic iés un atac contra cadascun dels valors europeus" i ha refermat el suport a Kíiv., ha assegurat, tot destacant l'impacte de les sancions contra Moscou: "Estem paralitzant les capacitats del Banc Nacional rus i hem prohibit les exportacions russes". Ha reiterat la necessitat de posar fi alsde Rússia i acabar amb la dependència energètica russa. Si Vladímir Putin ha mobilitzat les seves tropes per "esborrar Ucraïna del mapa, nosaltres hem mobilitzat la nostra potència per protegir Ucraïna, però també ho fem per les nostres democràcies".La política alemanya, davant de Pedro Sánchez, ha feten el concert internacional. La presidenta de la Comissió ha afirmat que Espanya és líder mundial de l'energia neta, té una economia dinàmica i ha donat sempre suport a la integració europea: "Espanya sempre ha estat un motor de la construcció europea". Ha expressat l'agraïment a Sánchez per haver cregut en els fons des del primer moment. Ha assegurat que Espanya ja s'ha convertit en el hub europeu per atreure l'energia procedent de l'Àfrica.La presidenta de laha elogiat, esmentant explícitament el president Aragonès, pel seu dinamisme econòmic, especialment en el sector tecnològic, amb el Supercomputador i creant unha saludat la presidenta de la Comissió Europea subratllant el compromís del fòrum civil amb la construcció europea i els orígens d'un Cercle nascut "en els anys obscurs de la dictadura". El dirigent empresarial ha lloat la gestió de Brussel·les davant la crisi econòmica i la guerra de Rússia contra Ucraïna, agraint-li els fons europeus aprovats. Ha subratlalt el lema de la UE, "Units en la diversitat", ja que la Unió és molt més que una suma de 27 estats.

