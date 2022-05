Aragonès, a Sánchez: «La situació és greu i l'hem de tractar cara a cara»

Trobada breu, però amb contingut rellevant, entreaquest divendres a Barcelona coincidint amb les jornades del. El president de la Generalitat, que s'ha desplaçat fins a l'Hotel W per acompanyar la líder de la Comissió Europea,, en la cerimònia que la guardonarà en el marc de la trobada anual del Cercle, ha departit durant uns minuts amb Sánchez, a qui ha traslladat que la situació derivada del Catalangate és "" i que la situació s'ha de tractar "". Es tracta de la primera vegada que els dos presidents es veuen físicament des que va esclatar l', perquè fins ara només havien intercanviat missatges per escrit. Aragonès insisteix des de fa dies en la necessitat d'una cita en profunditat per aclarir tot el que té a veure amb la vigilància telemàtica a desenes de dirigents independentistes, confirmada per la directora del, en la compareixença a lacelebrada aquest dijous al Congrés dels Diputats, va assenyalar que s'havien espiat almenys 29 dirigents vinculats amb el procés, entre els quals Aragonès i també l'entorn de. Això va fer que el president demanés la "" assumpció de responsabilitats per part del govern espanyol, una petició que Aragonès ha ampliat aquest divendres a Catalunya Ràdio amb l'exigència de saber qui va ordenar la vigilància sobre ell . La confiança entre les dues administracions és "", segons ha detallat el president, en un moment en què la relació està enfangada pel Catalangate.L'arribada de Sánchez a l'Hotel W de Barcelona ha coincidit amb una, que s'ha fet a escassos metres del recinte on el Cercle d'Economia celebra les seves jornades., secretari general de Junts, ha indicat que el president del govern espanyol i els seus ministres són "". Sànchez també ha afirmat que "no hi ha les condicions" perquè es pugui produir un escenari de negociació amb el govern espanyol després del Catalangate. "Prou a la presa de pel i prou a tapar les vergonyes a aquest govern", ha remarcat en el missatge més crític amb la via del diàleg que s'ha escoltat durant la protesta, en la qual també hi havia representants d', lai l'. Fa setmanes que Junts pressiona per aprofitar l'escàndol per exigir als republicans queamb la Moncloa i al Congrés amb el PSOE.Sobre la reunió breu entre Aragonès i Sánchez, que s'ha produït abans d'entrar a l'hotel, el dirigent de Junts -que deixarà el càrrec en el congrés del mes de juny- l'ha titllada de "conversa de cafè" i ha ironitzat: "Suposo que en dos minuts han resolt tots els problemes". A més, ha demanatdesprés de la confirmació del cas d'espionatge. "El mínim que es podria fer és obrir una comissió d'investigació", ha ressaltat el secretari general de la formació independentista. Aquesta comissió d'investigacióamb els vots del PSOE, del PP i de Vox.

