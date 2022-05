En vespa de Manresa a Bilbao per animar a la «Final Four» de la Champions

Dels més de 2.500 aficionats delque aquest cap de setmana seran aper animar l'equip a la Final Four de la, n'hi ha dos que hi arribaran endesprés d'haver sortit de davant delaquest dijous al matí. Tenen prevista l'arribada a Bilbao aquest mateix divendres, poca estona abans de la semifinal que enfrontarà els manresans amb el conjunt alemany del MHP Riesen Ludwigsburg , després d'haver completat elsque separen les dues ciutats.relaten, en una informació de Canal Taronja, que la idea de viatjar fins a la capital de Biscaia en vespa va sorgir després de la primera victòria als quarts de final contra l'Unicaja Màlaga . Quan es va certificar la classificació en el partit de tornada , es van posar mans a l'obra per organitzar l'expedició.Guarnits ambdel BAXI Manresa, els dos protagonistes de l'aventura han estat saludats a la porta del pavelló per, que també viatjaven dijous a primera hora. Els jugadors han fet broma -i s'han fotografiat- amb lesamb els colors de l'equip.Aquest cap de setmana a Bilbao, els homes deestaran acompanyats per més de 2.500 aficionats manresans que han viatjat a Bilbao en avió, autocar, cotxe particular... i també en vespa.

