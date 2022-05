Puigdemont envia «a la merda» el govern espanyol pel «Catalangate»

M'hi sumo: #aneualamerda. No ens podem asseure mai més en cap taula amb aquesta gent fins que haguem de decidir els termes de la separació. Aneu a la merda tots els qui heu violat les notres vides i les de les nostres famílies. Miserables els qui ho feu i els qui ho justifiqueu https://t.co/VjK3VIsnms — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 6, 2022

"Aneu a la merda". Així de clar ha estatdavant l'espionatge dela almenys una trentena de líders independentistes, segons el mateix centre va explicar aquest dijous a la comissió de secrets oficials. El líder detanca la porta a qualsevol diàleg amb l'Estat que no sigui per "decidir els termes de la separació".Amb el seu contundent missatge, Puigdemont diu que es refereix a aquells que han "violat" les vides de totes les persones espiades i de les seves famílies. "Miserables els qui ho feu i els qui ho justifiqueu", ha etzibat. L'expresident de lano ha estat oficialment espiat a través de Pegasus, però sí que han estat infectats els dispositius de gran part del seu entorn, com el de la seva parellao el del seu advocat. Puigdemont ha fet aquestes declaracions en una piulada que citava l'exvicepresident d'Òmnium,, que també enviava "a la merda" els qui espien, els qui ho avalen i els qui ho permeten.En relació amb la negociació amb l'Estat, Puigdemont també ha estat molt clar. "No ens podem asseure mai més en cap taula amb aquesta gent fins que haguem de decidir els termes de la separació", ha assegurat l'expresident de la Generalitat. L'executiu català ha "congelat" relacions amb lafins queno doni explicacions i comandi l'assumpció de responsabilitats pel cas d'espionatge a l'independentisme.Aquest mateix divendres,ha assegurat que les confiances estan "a zero" i l'estabilitat de la legislatura espanyola "lluny". Aquesta és la diagnosi de la situació que fa el president de la Generalitat després de conèixer que va ser espiat pel CNI amb autorització judicial. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha continuat exigint que Sánchez actuï de forma contundent per esclarir l'escàndol. Tres són les reclamacions concretes que Aragonès li ha fet: la primera, que expliqui qui va ordenar espiar-lo; la segona, que s'assumeixin; i, la tercera, que ofereixique, a hores d'ara, no continua sent espiat.

