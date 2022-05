Aragonès exigeix a Sánchez que reveli qui va ordenar espiar-lo

Estado de Desecho......

Sánchez es el Socio-listo de los fascistas y corruptos. Cambió de opinion en su decisión de hacer un solo debate electoral y, por tanto, esquivar el resto de debates planteados. Lo hizo, según sus sesudos estrategas, para debilitar a la derecha, cuya única alma, fragmentada en tres cuerpos, está quedando en los huesos. Por supuesto, si ello servía para debilitar al Partido Podrido, ya no les importaba lo del cordón sanitario a la extrema derecha, que tanto ruido hizo en casa de Susanita. Todo valía para ganar las elecciones, incluso el blanqueo de los extremos. Y luego estaba lo último: la exclusión del debate de los partidos vascos y catalanes que justamente hicieron a Sánchez presidente. Lo cual es una triple maldad: por un lado, ayuda a criminalizar el conflicto territorial, negando a sus portavoces más cualificados y condenando sus argumentos al silencio; con ello se carga el famoso espíritu de la transición, que decía basarse en el juego de equilibrios territorial; y finalmente, agradece los votos de la moción de censura enviando a galeras a quienes los cedieron, en un juego de trilero bastante feo. La baja política de los altos intereses...La procacidad de la campaña electoral no vino por la dureza del combate, ni por el color abigarrado de los contrincantes, ni tan sólo por la presencia de una ideología deleznable, sino por la degradación de la política en manos de unos candidatos cada día más barriobajeros. Nobleza obliga a salvar de la crítica a la mayoría, que, más allá de sus planteamientos, intentaron transitar por la campaña con cierta decencia, incluso a pesar del tradicional aumento de decibelios de la demagogia. Pero la radicalización ideológica de los dos partidos centrales de la derecha, azuzados por el verbo airado de Vox, ensuciaron de tal manera la campaña, que el resultado fue un espectáculo zafio, sobreactuado, sucio y, a todas luces, falto de madurez política. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia ñorda prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa. Si me pegan, me divorcio. .....HO TORNAREM A FER !!*!!