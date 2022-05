Detinguts per robar mòbils i amagar-los en el rentaplats d'un bar

Elsvan detenir el passat dimarts 3 de maig una dona per robar uni el propietari d’unper un delicte de receptació. L'arrestada va amagar l’aparell que acabava de sostreure a l’interior delde l’establiment. El furt es va produir quan una persona sortia d’una estació del suburbà deper les escales mecàniques.La víctima va notar com una dona i dos homes se li apropaven molt i en sortir al carrer es va adonar que tenia lai que li faltava el mòbil. Agents de paisà van veure com els tres autors sortien precipitadament i es dirigien a un bar que hi havia a pocs metres. Abans de poder-los aturar, van observar com un d’ells entrava mentre els altres dos l’esperaven a l’exterior.En entrar a l’interior del local, els agents van escoltar com sonava unmòbil que hi havia amagat a dins d’un rentaplats de la. En contestar van comprovar que era la propietària que trucava per intentar localitzar-lo perquè li acabaven de sostreure moments abans.La víctima també els hi va donar la descripció dels presumptes autors, que coincidia amb la dona i els dos homes interceptats, per la qual cosa la policia els va denunciar per un. Com que la dona no anava acreditada ni donavade la seva identitat va quedar detinguda.Dins del rentaplats també es van trobari quatre mòbils més, un dels quals havia estat sostret feia una estona a un turista canadenc. El responsable del bar no va poder donar cap explicació de què feien els telèfons mòbils amagats allà, per la qual cosa se’l va detenir per uni se li van intervenir els diners i els aparells.Actualment, es continuen fent gestions per a intentar localitzar els seus legítims propietaris dels objectes sostrets. En dependències policials, quan es van comprovar les empremtes del detingut, es va poder esbrinar que l’home teniai un altre antecedent policial amb un d’aquests noms. El detingut va passar a disposició judicial i va quedar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor