Els Estats Units, «responsables» de l'enfonsament del vaixell insígnia de la flota russa al mar Negre

Els Estats Unitsper aconseguir enfonsar el vaixell insígnia de la flota russa al mar Negre. Reivindicat per Ucraïna -i negat per Rússia, que al·lega encara problemes tècnics-, la pèrdua del vaixell de guerra va ser una victòria naval destacada en el marc de la guerra de Rússia contra Ucraïna., els serveis d'intel·ligència nord-americans van participar de manera activa en aconseguir aquesta fita. En el moment que les forces ucraïneses van albirar el vaixell de guerra rus, van trucar els seus contactes nord-americans per confirmar si era el Moskva, i després els Estats Units van respondre que sí que ho era i van proporcionar dades concretes sobre la seva ubicació.Les fonts citades per aquests dos mitjans nord-americans asseguren quedirectament en aquesta operació. Aquesta informació no ha estat confirmada pel portaveu del Pentàgon, John Kirby, en roda de premsa.La cadena CNN ha informat queper permetre al país comprendre millor l'amenaça que representen els vaixells russos al mar Negre, molts dels quals estan disparant míssils contra territori ucraïnès. El ministeri de Defensa rus va reconèixer que almenys un militar va morir i 27 van desaparèixer.És probable queque estan collint les tropes del president ucraïnès, Volodímir, a la invasió siguin. La darrera informació al respecte la publicava aquest dijous el The New York Times.. Una xifra que s'adjudica, de nou, a l'exèrcit ucraïnès i que el rotatiu de Nova York associa a. En concret, estaríem parlant de la. Unes dades que haurien permès ubicar i matar els alts comandaments. La informació és secreta i, per això, Kirby no l'ha confirmat en declaracions als mitjans.Com a reacció,, Dimitri Peskov, ha explicat que "que els Estats Units, Regne Unit i l'OTAN estan constantment envianta les forces armades ucraïneses", però ha assegurat que, siguin quines siguin les dades que reben, "ni impedeixen que compleixin els seus", ho ha recollit l'agència Interfax.​​​​​

