Giró reclama davant l'empresariat que Catalunya gestioni «urgentment» els fons europeus

El govern espanyol ha deper gestionar l'arribada dels. Aquest és el missatge que ha llançat aquest divendres el conseller d'Economia,, en les jornades delque es tanquen avui a Barcelona. Segons Giró, bon coneixedor de l'auditori arran del seu pas per l'alta direcció empresarial,, sinó d'una qüestió que se cenyeix a la "justícia" i a "l'eficiència". El conseller ha carregat contra el finançament "insuficient" de la-el model està caducat des del 2014, i res fa pensar que es desbloquegi al llarg de la segona part de la legislatura espanyola- i també contra el "centralisme ineficaç" de Madrid. Dels 24.000 milions estatals en matèria de fons europeus,-un 7,8%- han arribat a Catalunya, segons ha detallat."Els riscos d'entrar en un espiral de burocràcia i d'allunyament dels projectes a les necessitats autèntiques del país són evidents", ha assenyalat el conseller d'Economia, que ha estat acompanyat per membres del Govern -(Exteriors),(Drets Socials) i(Recerca i Universitats)- i també pel president del grup parlamentari de Junts,. Un dels arguments que ha fet servir Giró per justificar que l'Estat confiï en Catalunya per gestionar els fons europeus es basa en què, si no, es pot "malbaratar" l'oportunitat que suposen aquest tipus de recursos, impulsats per fomentar la recuperació post-pandèmia i un canvi de model.En la segona part de la intervenció, Giró ha fixat tres eixos de futur per a l'economia catalana:-ha admès que es va tard en aquesta carpeta-; la, la recerca i la innovació; i la "centralitat" de l'. "Les empreses estan cridades a jugar un paper capital a l'hora de fer front als reptes que tenim al davant", ha apuntat el conseller, que ha indicat que des del Govern caldrà prendre "les decisions que calgui", encara que siguin difícils, per fomentar aquest marc. Hem de demostrar, amb els fets, que les empreses són un element prioritari de la nostra estratègia política a llarg termini. Hem de donari hem de procurar un entorn atractiu i estimulant a inversors, emprenedors i recercadors de tot el món", ha destacat."Ens caldrà a tots ambició, determinació i coratge. Ens caldrà, probablement, reordenar prioritats en alguns àmbits, sobretot en política industrial, energètica i en recerca", ha assenyalat Giró, que. "Posar l'oïda per escoltar els que no diuen res. Només d'aquesta manera, en tots els àmbits del Govern, estarem en condicions de fer allò que és més responsable", ha remarcat el conseller. Ja en el torn de diàleg amb el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, Giró ha situat "fora de tot dubte", malgrat "alguns relats d'altaveus molt poderosos", el PIB de Catalunya no ha anat enrere en termes globals, tot i l'impacte del procés català. Tot i això, ha indicat que cal apujar el PIB per càpita per esquivar "grans desigualtats".

