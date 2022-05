Investiguen la mort d'un jove apunyalat a Pineda de Mar

Elsinvestiguen la mort violenta d’un home a. Els agents van rebre un avís al voltant de dos quarts de nou del vespre d’aquest dijous passat, quan una persona els va alertar que hi havia un home inconscient a la via pública amb signes de violència per arma blanca.Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses dotacions de laaixí com el. Els intents per reanimar-lo no van resultar i van confirmar allà la seva mort.Els agents de l’de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies del fet. Tot apunta a unenmig d'una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor