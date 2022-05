La final de laentre eli el que va eliminar el Manchester City en una nit agra per a Pep Guardiola - es disputarà a l'estadi de Saint-Denis el 28 de maig. A París no hi haurà, doncs, l'equip blue ni el tècnic de Santpedor, però la final tindrà una connexió catalana. La gespa sobre la qual es jugarà la final s'està cultivant en uns terrenys de, una finca de la Gleva (Les Masies de Voltregà) i se n'encarrega l'empresa, amb seu a Les Preses i que forma part delDe fet, en els darrers dies, el personal de laha fet un nou control a la gespa sembrada en els terrenys osonencs, supervisada meticulosament pels tècnics de la firma garrotxina. El tapís verd serà retirat en panells i traslladada a París entre el 24 i 25 de maig. Dels treballs de col·locació atambé se n'encarregarà Royalverd. El dia 27 ja es faran els entrenaments previs a la final amb la gespa de naturalesa híbrida preparada aRoyalverd va assumir l'encàrrec de la final de la Champions després que la UEFA decidís portar-ne l'organització a París. La localització inicial era a, però la guerra atambé va comportar sancions aen el món del futbol. Amb 24 anys d'experiència en la preparació i manteniment de gespa esportiva, l'empresa de la Garrotxa va triar el centre de producció de laper cultivar la petició de la UEFA, per bé que també en disposa d'un altre a laEn aquestes dues localitzacions atén les exigències de gespa de competició d'estadis com el(Atlètic de Madrid),(Athletic Club de Bilbao) o el(Llevant). De fet, la firma garrotxina treballa amb la meitat dels equips de la Lliga espanyola en el manteniment dels seus estadis i les respectives ciutats esportives.

