Artadi renuncia a ser candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona

L'actual cap de llista de Junts per Barcelona així ho ha comunicat aquest dijous al seu entorn més proper, segons ha avançat El Nacional. Artadi, vicepresidenta de la formació i diputada al Parlament, atribueix lai el mateix diari explica que podria. Artadi compareixerà aquest divendres des de l'Ajuntament.La regidoraa principis de febrer, moment en què va renunciar a la seva posició com a portaveu del partit. "Som la garantia del canvi", destacava Artadi en el vídeo emès a les xarxes socials abans de ser escollida candidata a la capital catalana.El maig del 2021, i després de les eleccions del 14-F, Artadi va comunicar als màxims dirigents de Junts, Carles Puigdemont i Jordi Sànchez la seva voluntat de no entrar en el Govern que lidera Pere Aragonès . Segons va indicar, volia centrar-se, precisament, en liderar Junts a la capital catalana.L'anunci arriba en un, que celebraa principis de juny en què s'escollirà la nova cúpula directiva, després que Carles Puigdemont hagi anunciat aquesta setmana que no es presentarà com a candidat per dirigir la formació i queho comuniqués a principis d'abril.La renúncia de Puigdemont ha confirmat l'existència de dues vacants -la presidència institucional i el lideratge orgànic- i abona la via d'un acord entre Laura Borràs i Jordi Turull camí del congrés del 4 de juny, que l'expresident de la Generalitat ha convocat a Argelers. Consellers i dirigents de Junts van signar un manifest per impulsar el tàndem Borràs-Turull aquest dimarts a última hora. Entre els signants hi ha cinc consellers -Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró i Violant Cervera- i el president del grup parlamentari, Albert Batet., però, era una de lesdel manifest, juntament amb Jordi Puigneró o Gemma Geis.

