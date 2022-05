S'entrega a Bilbao el jove buscat per l'assassinat en sèrie d'homosexuals

Elque estava sent buscat per les autoritats policials com as'haa unade la policia basca. El presumpte autor dels fets contactava amb les víctimes mitjançant una aplicació de contactes.Els'ha presentataquest dijous a les dependències de l'Ertzaintza un cop ha vist la sevaamb l'etiqueta de presumpte homicida. Segons ha informat el Departament basc de Seguretat a Europa Press, l'autor haLa policia basca hael jove i, per ara, es manté el secret de les actuacions per ordre del jutge que instrueix el cas. Els jutjats de Bilbao també investiguen la implicació del sospitós en dos morts més de dos barons a la mateixa ciutat, amb els quals hauria seguit el mateix procediment -elLes autoritats policials atribueixenal presumpte culpable., un jove de 25 anys sobre el qual hi havia una ordre de detenció des dels últims dies. Actuava mitjançant Grindr i Wapo, dues xarxes socials comuns entre homes homosexuals, per trobar les víctimes sota el fals nom de Carlos. Un cop amb les víctimes, elsamb èxtasi líquid, elsles pertinences i aconseguia accedir als seus comptes bancaris. Després, o els deixava morir o els

