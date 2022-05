Així serà el vestuari de Chanel a la final d'Eurovisió

Les dues setmanes prèvies a lasón molt intenses per als artistes que participen en el certamen. De fet, aquests dies els representants fan el seu primer festival a l'escenari on actuaran el dissabteAquest dijous ha estat el torn de, la cantant d'Olesa de Montserrat que representa Espanya amb"Contenta" i "satisfeta". Aquests han estat els dos adjectius que ha deixat anar Chanel després de baixar de l'escenari, on s'ha pogutel dia de la final i que, fins ara, era una incògnita. Un, similar a un traje de luces, com el que vesteixen els toreros. A sobre, unaque la cantant es retira abans de fer el seu dance break viral. Tot, ideat pel dissenyadorAquest vestuari anirà acompanyat d'uncom un fons a l'escenari. Un recurs que tapa el "sol naixent" que hi ha situat a l'escenari de Torí i que, alhora, evita a la delegació de RTVE un dels principals problemes de l'edició d'enguany. I és que el sol, que en un principi havia de girar, es quedarà fixat al fons de l'escenari., ha bromejat la representant després de l'assaig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor