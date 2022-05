Pueyo apel·la a una «majoria més àmplia» per reblar el canvi a Lleida iniciat el 2019

Quanes va presentar com a candidat d’a l’alcaldia de Lleida, va assegurar que volia complir amb les seves praxis habituals en política; estaral càrrec. Al 2023 haurà complert la meitat del seu propòsit després de guanyar les eleccions a la capital del Segrià el 2019, i ara ja greixa la maquinària per assolir la segona part del repte.Pueyo s’ha donat aquest dijous un íntimal Parc de l’Aigua de la ciutat per elevar la seva figura de candidat a la reelecció després d’un mandat intens i complexe; la complicada herència econòmica deixada pel PSC que la regidoraha xifrat en 179 milions d’euros, la pandèmia i les tensions entre socis han desgastat la figura d’un Paer en cap que, no obstant, no sembla acusar les ferides provocades en la legislatura.Al costat del líder d’ERC,, el republicà ha apel·lat a continuar amb la feina iniciada fa quatre anys per evitar que el govern independentista a la ciutat sigui una anècdota històrica en una ciutat governada durant dècades pels socialistes. Amb aquesta idea ha presentat Pueyo la seva candidatura, amb la voluntat de millorar els resultats obtinguts fa quatre anys: “Necessitem unaper evitar que la ciutat caigui altre cop en”, ha dit el Paer en cap, que ha posat en valor la capacitat del seu executiu per “córrer riscos” en pro del canvi a la capital del Segrià.Pueyo s’ha situat com “” per continuar liderant la transformació a la ciutat “un cop superats tots els entrebancs”, i ha posat l’accent en els valors com l’empatia, la cooperació i l’honestedat” com a eixos rectors del seu perfil com a Paer en cap de la ciutat.Per la seva banda, Junqueras ha reivindicat el, una ciutat que ha canviat “el seu destí” després de l’arribada d’ERC al govern. A l’acte també hi ha intervingut Jordina Freixanet,, de les joventuts republicanes.

