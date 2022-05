«Operació termòstat», la mesura polèmica d'Itàlia per estalviar energia

Altres notícies que et poden interessar

Laha impactat directament al. Els països d'Europa busquen solucions per evitar que l'increment afecti encara més les seves economies iha optat per l'El govern de Mario Draghi ha ideat l'"", en vigor des del passat 1 de maig.Així, tots els edificis públics italians tenen, que. Per molta calor que faci, no es podrà treballar a una temperatura inferior, excepte els dies més calorosos, en què es permetrà abaixar-ho fins als 25 graus.", va preguntar el primer ministre italià durant una roda de premsa en què també va defensar imposar un topall al preu del gas i un embargament al gas rus si la UE ho aprova.La limitació, que s'estén fins a finals de març de l'any vinent, també afectarà la temporada. En aquest cas, la temperatura, amb l'excepció d'augmentar-la fins als 21 si és un dia molt gèlid. Per ara, elsde la mesura, tot i que pot acabar expandint-se a lesi a. Així, es limitaria l'horari i la quantitat dels fanals encesos al carrer.La mesura aprovada per la Cambra de DiputatsLes xifres de l'any passat demostren que Itàlia va importar 30.000 milions de metres cúbics de gas rus, que representen el 40% del consum del país.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor