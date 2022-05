La Moncloa es desentén de l'espionatge a Aragonès

. El govern espanyol no vol assumir cap responsabilitat per l'espionatge del CNI al president de la Generalitat,, quan era vicepresident l'any 2019. Fonts de la Moncloa asseguren que l'executiu i el seu president,, "no sabia res ni havia de saber res" de la tasca dels serveis secrets, malgrat que els resultats de les actuacions deles remeten directament a la presidència del govern espanyol, i no al. Des del govern espanyol insisteixen en la seva aposta pel "diàleg" amb la Generalitat, mentre Aragonès veu "inajornable" que s'assumeixin responsabilitats per l'escàndol del Catalangate La directora de CNI, Paz Esteban, ha admès aquest dijous a la comissió de secrets oficials del Congrés dels Diputats . El nom d'Aragonès consta entre el de les 18 persones que van ser espiades amb l'aval del jutge del Tribunal Suprem,, per part dels serveis secrets espanyols. Segons ha transcendit de la comissió de secrets oficials, el president de la Generalitat va ser espiat el 2019, quan era vicepresident i conseller d'Economia. El setembre del 2019 va ser nomenat coordinador nacional d'. L'octubre del 2019 es va fer pública la sentència als líders independentistes, i van tenir lloc les protestes deEntre el llistat de 18 noms que ha mostrat, també hi ha el d'alguns membres de l'entorn de l'expresident de la Generalitata Waterloo comcap de l'oficina de l'expresident, així com dos membres d'entre els quals hi ha, i dos de l'no confirmats. També hi consta el diputat de la CUP Carles Riera. Segons fonts coneixedores del contingut de la compareixença, Esteban no ha explicat si per a aquestes operacions d'espionatge el CNI va utilitzar el sistemaLes mateixes fonts apunten que en el llistat de persones espiades pel CNI en relació amb el moviment independentista que Esteban ha desgranat a lahi ha altres càrrecs però també persones sense projecció pública.

