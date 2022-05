Presó per al lladre que va assaltar un banc a Lleida

El jutjat d'instrucció 4 de Lleida en funcions de guàrdia ha ordenat aquest dijouscomunicada i sense fiança pel detingut dilluns per un atracament violent en una entitat bancària situada a l'avinguda Artesa, a Lleida.La investigació la durà ara el jutjat d'instrucció 3. L'home, de 25 anys i nascut a, està acusat d'intent de robatori ambi ús d'instrument perillós, dos delictes de temptativa d'homicidi i d'un altre d'atemptat contra els agents de l'autoritat amb ús d'instrument perillós.La informació, confirmada pel, l'ha fet pública el sindicat Uspac, que lamenta que ningú del departament d'Interior ni la Generalitat hagin comparegut per defensar els agents implicats en la detenció.L'intent de robatori es va produir quan passaven cinc minuts de les onze del matí de dilluns. Després d'encerclar-lo, segons els, l'home es va abraonar en el moment en què intentaven arrestar-lo i, en veure perillar la seva integritat, una mossa el va reduira la cama. El detingut va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per ser atès de la ferida i ara el jutge n'ha ordenat l'ingrés a la presó.

