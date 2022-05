Calviño ven optimisme davant el Cercle d'Economia i augura un creixement sòlid

La vicepresidenta primera i ministra d'Economia,, ha venut optimisme i seguretat sobre les perspectives de futur davant el Cercle d'Economia. Això sí, amb permís de "la guerra de Putin" i el que mani la inflació. Calviño ha subratllat els senyals de, gràcies a la resposta donada per Europa a la crisi econòmica, molt diferent a la produïda en crisis anteriors. Ha assenyalat que es preveu una mitjana desuperior al 4% en els anys 2022-23,. Ho ha dit en una intervenció telemàtica en les, on avui ha estat Felip VI. Calviño ha assegurat que l'estat espanyol té el(el pla de recuperació) i els recursos per dur-lo a terme (els fons europeus de). En tota la seva intervenció, ha insistit en què aquest cop, a diferència de les crisis anteriors, la UE ha sabut reaccionar a la magnitud dels reptes econòmics. La vicepresidenta ha destacat la millora en indicadors sensibles, com en, que s'està recuperant amb força amb un creixement de més d'un 9%.Un altre imput positiu s'està produint -ha dit- en el combat contra l'atur, esmentant la, amb els més de 20 milions de persones ocupades, tot un rècord històric. Una dada especialment rellevant perquè indica també una millora de la qualitat de l'ocupació, que també es nota en sectors tecnològics. Un de cada dos contractes del mes d'abril han estat indefinits, el que Calviño ha atribuït a un primer efecte de laCalviño ha explicat que la crisi és fruit de dos anys de pandèmia, que ha obligat a l'emissió de 140.000 milions d'euros de deute públic que ja s'ha començat a absorbir. La vicepresidenta ha reconegut l'impacte de, però ha afirmat que confia que a finals d'any es deixarà enrere el pic de la inflació, i es preveu que pot reduir-se a un 2% al llarg del 2022. Sobre la incertesa per l'alça de preus, ha considerat molt important l'acord tancat amb Portugal i la UE perNadia Calviño ha fet una defensa encesa del pla de recuperació del govern de, que ha posat com a exemple de creixement sostenible i aposta per la igualtat i una societat més justa. Un pla que inclou, ha destacat, projectes de tipus estratègic que suposen l'aposta per un model econòmic sostenible.Calviño no ha fet cap referència a aspectes polítics ni a la crisi de relacions entre la Moncloa i el Govern arran de l'escàndol del Catalangate i s'ha centrat tan sols en política econòmica. Sí que ha afirmat que Catalunya és laautònoma que més fons europeus ha rebut i que ja hi ha més de 2.000 empreses que ha rebut partides econòmiques.

