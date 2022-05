Els condemnats pel setge al Parlament no entraran a presó perquè la pena ha prescrit

Els condemnats a penes de tres anys de presó pelel 15 de juny del 2011 no entraran a presó. Elva sentenciar les vuit persones el març del 2015, i des d'aleshores estava pendent la decisió del govern espanyol sobre els indults que van sol·licitar. Ara, l'considera que atès que s'ha superat el termini de cinc anys des de la sentència, la pena ha prescrit, segons han confirmat a l'ACN fonts jurídiques.Els sis homes i les dues dones havien estat condemnats per bloquejar l'accés a la cambra catalana a diversos diputats durant una protesta. Un dels que no va poder entrar de la manera habitual va ser l'aleshores president del Govern,, que hi va haver d'accedir en helicòpter.Després de la condemna del 2015 del Suprem, ratificada l'any 2021 pelper bé que no de manera unànime, les defenses van sol·licitar a l'Audiència Nacional que suspengués l'execució de la pena fins que el govern espanyol resolgués la petició d'indult. L'Audiència hi va accedir i va suspendre l'ingrés a presó.Ara, considera que el termini per resoldre aquella petició s'ha exhaurit i que la pena ha prescrit, per la qual cosa cap delsa tres anys de presó haurà d'ingressar per aquesta causa a cap centre penitenciari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor