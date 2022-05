Els records de la boda de Joan Carles i Sofia, en venda per 400 euros... i sense compradors

Targeta d'invitació a la boda de Joan Carles i Sofia Foto: Wallapop

Seixanta anys de matrimoni, però poca vida junts.es van casar el 14 de maig de 1962 a Atenes i ara s'han descobert records de la boda a la plataforma de vendes en línia Wallapop. Un àlbum dedels nuvis, larelacionats al viatge...La propietària va publicar aquest pack de la boda reial el passat mes de març i, dos mesos després,. El pas de temps es pot comprovar als documents, però encara és possible llegir què hi ha escrit a boli. "Targeta d'assistència a favor de... per a la recepció amb motiu de l'enllaç del senyor don Joan Carles de Borbó, Príncep d'Astúries amb la Princesa Sofia de Grècia", detalla un dels documents.El casament es va celebrar a Atenes i va batre un. Fins a 143 membres de famílies reials van assistir a la catedral de Sant Dionisi, a la capital de Grècia, que estava decorada amb clavells vermells i grocs, com a giny a la bandera. Elde la boda també inclou algunes fotografies que ho demostren.

