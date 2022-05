Un menor roba un cotxe a Lleida, condueix fins a Alcarràs i s'accidenta després d'una persecució

Unha estat detingut aquest dimecres després d’haverun cotxe i fer-lo circular durant una desena de quilòmetres per l’antiga N-II.Segons explica Segre, el noi ha agafat el vehicle que havia deixat el seu propietari amb les claus al contacte i ha conduït des del barri de lade la capital del Segrià fins al municipi d’, indret on hacua i ha tornat cap a la ciutat en veureEn aquesta direcció, el jove ha patit un accident en saber-se perseguit per patrulles de la Guàrdia Urbana. El sinistre s’ha produït a l’avinguda Charles Darwin. Posteriorment, els agents han procedit a ladel menor i a la sevaper un delicte contra la seguretat en el trànsit, desobediència i furt.

