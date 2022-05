Un pare treu una pistola en un partit d'escolars als Estats Units

Another weekend of AAU and we have one dad pulling a gun on the other. Thank god it jammed. This is a sad state of affairs…this video makes me sick. pic.twitter.com/mxpP18FUFD — Garrett Hickey #BearDown (@Coach_Hickey5) May 1, 2022

Un partit escolar de bàsquet a, els Estats Units,aquesta setmana després ques'aixequés del no-res del seu seient i apuntés amb una pistola. Hi ha fonts que han dit que a qui apuntava era a. Altres han parlat. Sigui com sigui, l'acció d'aquest espectador va fer que pràcticamentdel pavelló a la recerca de refugi.Ho ha gravat tot una de les càmeres de seguretat del centre. Les imatges que va captar el dia dels fets s'han difós a Twitter i, a hores d'ara, acumulen més dePer sort, la situació no va anar a més.i tot va quedar en un ensurt. Encara que el vídeo no mostra nítidament l'"atacant", sí que mostra clarament la tensió que va ocasionar. De fet, només una persona recull de forma estoica les seves coses i marxa del lloc del succés amb calma. Ara per ara,La policia ja l'ha pogut identificar. Se l'acusa de fins a, inclosos el d'alteració de l'ordre públic i possessió d'armes sense llicència. Un dels assistents al matx, ha comentat al vídeo de Twitter que "els pares envoltaven la pista, no hi havia seients per tots, hi havia un clima tens, amb molts crits. Es maltractaven els àrbitres. Els entrenadors eren igual o pitjor que els pares. Una."

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor