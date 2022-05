Una de les millors empreses per treballar a l'Estat és catalana

Així mateix, García Brunet afirma que la clau per trobar l'harmonia dins l'entorn laboral rau en l'equilibri entre la implantació d'una cultura transformadora i de desenvolupament continu (lifelong learning), els sistemes d'avaluació de l'exercici, el foment d'un lideratge inclusiu que permeti l'apoderament i el desenvolupament de canals de comunicació bidireccional. En definitiva, "cuidar el talent i mimar la felicitat dels treballadors a través de programes específics i una transformació cultural viva que impulsin el desenvolupament personal i professional", emfatitza Cristina García Brunet. Entre ells, destaca el Programa de Salut i Benestar de l'empresa, premiat com a "bona pràctica" per Foment del Treball.

Grup Freixenet ha estatamb més de 500 empleats on treballar a Espanya. La publicació, especialitzada en el món dels negocis i finances, ha elaborat un any més la prestigiosa llista en què destaca una selecció de les companyies més valorades a nivell nacional. Forbes ha examinat, mitjançant un sondeig en profunditat de, les opinions dels empleats de més de 2.000 empreses.ha destacat per la sevacentrada en el. És per això que la companyia de Sant Sadurní d’Anoia busca aportar valor al negoci i a les persones a cadascuna de les etapes del cicle de la vida professional. En aquest sentit, la transformació cultural, la implantació d'estratègies organitzatives, la digitalització i el desenvolupament de programes han estat fonamentals per entrar a formar-ne part per primera vegada de la llista Forbes.En paraules de la directora de Recursos Humans del Grup Freixenet,"el departament de recursos humans ha de convertir-se en un soci estratègic per a totes les àrees que conformen la companyia. Per a nosaltres, el lema 'Celebra la vida' defineix perfectament la nostra perspectiva, que no seria possible sense el talent, el compromís i l'esforç de totes les persones que formen part del Grup Freixenet".En línia a aquesta filosofia, la companyia ha impulsat en els darrers anys la Freixenet e-Academy, que, juntament amb el programa corporatiu de lideratge, té l'objectiu de fomentar l'ocupabilitat i la transmissió de coneixements en tots els àmbits i nivells.Grup Freixenet també ha llançat una política de teletreball flexible que, sense restriccions i oferint la comoditat de poder emmotllar-se a les diferents situacions segons cada necessitat.

