contra el Reial Madrid a les semifinals de la Champions League ha estat un terrabastall esportiu a nivell planetari. Els de Pep Guardiola no van poder signar el passe a la final de París després d'unagràcies a dos gols de Rodrygo i a un, de penal, de Karim Benzema. La gesta ha provocat milions de reaccions a tot el món, amb moltes celebritats de l'esport dient la seva sobre una nit per al record. Un d'ells ha estat l'exjugador del Futbol Club Barcelona, també a les ordres de Guardiola,El davanter camerunès ha publicat dues imatges al seu compte personal d'Instagram: en una es veuen els jugadors actuals del Madrid, celebrant la victòria davant del City.en el seu breu pas pel conjunt madrileny. Sorprèn, però, el missatge d'ànim, de victòria i de record en un jugador que només va participar en 6 enfrontaments amb el Madrid.Eto'o, qui va jugar al Barça entre el 2004 i el 2009, aconseguint el triplet, a més de diversos títols, com la segona Champions League del club blaugrana, al costat de llegendes com. Molts aficionats culers han volgut recriminar-li als comentaris i a les xarxes socials les seves paraules amb el Madrid.Eto'o sempre es va mostrar molt crític amb el club blanc des de la seva marxa al RCD Mallorca. El maig del 2004, abans de ser fitxat pels blaugranes, va protagonitzar un enfrontament històric al Santiago Bernabéu, on va deixar anar diversos gests contra la llotja blanca.

