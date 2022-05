La confirmació de l'espionatge a Aragonès enfanga la relació amb la Moncloa

Cenyits al protocol al Cercle d'Economia

Fa 27 anys, el director del Cesid,, va dimitir després que transcendís l'a personalitats de la societat espanyola, inclòs el rei Joan Carles I. Aquella dimissió del màxim responsable dels, després que transcendissin detalls de les escoltes a la premsa, es va produir en un context de màxima agitació política i després que el mateix Manglano apuntés a, anterior cap d'operacions especials del, com a responsable d'unes gravacions de les quals l'agència se'n desmarcava. Gairebé tres dècades després, una altra directora dels serveis secrets -avui denominat- ha confirmat un altre cas d'espionatge, ara a 29 dirigents independentistes , inclòs el president de la Generalitat,. A diferència del que va passar amb Manglano, però, la constatació de la intervenció delsde líders sobiranistes -amb autorització judicial, segons el CNI-, no ha fet quehagi presentat la dimissió. Tampoc li han exigit, almenys de moment, per molt que Aragonès hagi tornat a exigir depurar responsabilitats de manera "".Més aviat, tot el contrari. La Moncloa s'ha desentès de l'espionatge a Aragonès i elha tancat files amb la màxima responsable dels serveis d'intel·ligència després de la compareixença a la, rebatejada com a comissió de control dels crèdits destinats a despeses reservades. Tot i que la Moncloa havia evitat posar la mà al foc per Esteban en els darrers dies -moviments que havien obert una esquerda entre Presidència -- i el Ministeri de Defensa pilotat per amb origen en la infecció del mòbil de Pedro Sánchez i de la mateixa ministra -, els socialistes han tancat files amb la directora del CNI. Han trobat la complicitat del, així com de, que han donat suport sense fissures a Esteban. Les mateixes formacions que van tombar la petició d'una comissió d'investigació al Congrés per l'anomenat Catalangate . La paret alçada pel PSOE, amb la connivència de la dreta i l'extrema dreta, i la revelació oficial de l'espionatge a Aragonès allunya el socis parlamentaris de la Moncloa i fa més sinuós el recorregut de laPerquè les forces independentistes -i la, a més dei el, no han trobat satisfactòries les explicacions de la màxima responsable dels serveis secrets i han tornat a insistir en la necessitat de constituir una comissió d'investigació al Congrés i, com l'autorització judicial de les escoltes. Què ha detallat Esteban que no hagi agradat als grups parlamentaris? Tot i que la llei prohibeix difondre la informació divulgada a la comissió, aquest dijous ha transcendit que la directora del CNI ha constatat el control dels telèfons de gairebé una trentena de dirigents independentistes amb l'-ha aportat interlocutòries per garantir-ne la legalitat-, que inclouen no només el president de la Generalitat sinó també l'entorn immediat de-, càrrecs de la CUP, com, o dirigents del sobiranisme civil, com(Òmnium) i(ANC).Segons les veus parlamentàries amb representació a la comissió de secrets oficials -que han comparegut al final de la sessió-, Esteban no ha atribuït al CNI l'espionatge als que documentava la investigació de Citizen Lab , el laboratori associat a la Universitat de Toronto. Ara bé, no ha descartat que treballadors dels serveis secrets utilitzessin elsense l'aval de la direcció del CNI o que altres agències estrangeres hagin actuat. Elassociat a la comissió impedeix saber, per exemple, si l'espionatge a Aragonès es va produir més enllà del 2019 i principis del 2020, dates en què l'ubicava Citizen Lab. En aquest període, es negociava la investidura de Sánchez i Aragonès exercia com a vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC. Tampoc es coneix amb quina motivació el CNI va controlar el telèfon del líder dels republicans i què perseguia amb el control de les comunicacions associades aTambé és una nebulosa el futur de la relació política entre el Govern presidit per Aragonès i l'executiu de Sánchez. Les novetats conegudes en les últimes hores enfanguen l'd'ERC amb el PSOE i condicionen l'que donava recorregut a la legislatura espanyola. Els republicans ja van votar en contra -com Junts i la CUP- del decret per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna i el president de la Generalitat ja va insistir aquest dimecres, en la inauguració de les jornades del que l'actitud de Sánchez amb l'espionatge estava "dinamitant" la via del diàleg amb la qual ERC havia demostrat un "" fins al moment. Ara mateix, la represa dels contactes entre governs s'intueix més que complexa.El president de la Generalitat i el president del govern espanyol coincidiran aquest divendres en la clausura de la cita de l', una trobada -la del Cercle d'Economia- que es divisava propícia per establir contactes discrets que desemboquessin en laperseguida pel Palau de la Generalitat. Aquest dijous a la tarda, però, fonts de Presidència admetien que no hi havia "" en els contactes amb la Moncloa que desbrossessin un camí que cada dia que passa incorpora. De fet, aquest divendres només s'espera un contacte "" -així ho defineixen portaveus governamentals-, d'acord amb la visita de la presidenta de la Comissió Europea,. A Palau insten els seus homòlegs a fer la feina per anar més enllà del protocol.No hi ha hagut, en qualsevol cas, comunicació fluïda en les últimes dates, fins al punt que fonts governamentals apunten aque a l'executiu es desconeixia si a Madrid es meditava depurar responsabilitats per l'escàndol. Molest per la falta d'explicacions, Presidència ha reclamat la Moncloa l"" d'aquestes responsabilitats sense més dilacions en un comunicat fet públic al final de la tarda . "", detallava el text remès des de Palau a la premsa, que insistia en la "gravetat" dels fets. "", afegien a l'entorn del president català. El "" que reclamava Aragonès a Sánchez dimecres per restablir relacions no arriba. El Catalangate ja enfila la tercera setmana de protagonisme i elcada vegada és més gran.

