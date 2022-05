El jutge del cas Jubany ordena analitzar la roba de l'Helena

Anàlisi toxicològic

El jutge del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que s'encarrega de la investigació de, haque es va recollir de la víctima a l'escena del crim el 2 de desembre de 2001. Aquesta és una de les diferents diligències que ha decretat el magistrat, després que el passat 22 d'abril declarés l'únic investigat, Xavier Jiménez Es tracta d'un requeriment que va fer la família i que va justificar, tal com va dir el seu advocat, Benet Salellas, davant. Així ho ha exposat laa l'instructor, afegint que es pot obtenir. La finalitat és trobar si hi ha ADN diferent del de l'Helena en aquestes peces.El jutge també ha acceptat, aportats per la família. Un deque desmuntaria la seva coartada sobre on es trobava-quan desapareix Helena Jubany-, i tot i que ha reconegut "que no hi ha un indici nou", sí que cal esclarir. Així mateix, haurà de testificar unque l'instructor ha considerat "necessari, útil i pertinent" per, entre d'altres coses, conèixer els contactes telefònics fets des de la Secció Natura després de l'assassinat i sobre l'excursió a Artés l'1 de desembre de 2001, quan l'Helena ja estava desapareguda.En aquest sentit, també s'ha demanat que la Diputació de Barcelona indiqui si teniade l'investigat al seu lloc de feina (treballava al Consell Comarcal del Berguedà) el 9 d'octubre de 2001 -dia del segon anònim a casa de l'Helena-. A més, s'ha sol·licitat elfetes des del telèfon de Jiménez, així com els SMS, i del fix de casa dels seus paresUna altra de les peticions del jutge ha estatsobre eltrobat en el cos de la jove, si encara es conserva en la mostra recollida. Malgrat que durant la instrucció, tal com ha recordat,. Per últim, ha acceptat la demanada per la defensa , dels perits Rafael i Juan Francisco Orellana de Castro.El gruix de les diligències són les que va requerir la família, després de l'última visita als jutjats de Sabadell, del 22 d'abril. Per contra, l'advocat de la defensa, Marc Pérez, en declaracions a l'ACN, ha assegurat que estan treballant en la: "Seguim dient queque acreditin la participació de Jiménez en els fets que s'investiguen" i ha afegit, "meres hipòtesis que construeix el jutge". També ha garantit que Jiménezdes del 17 de setembre:En l'escrit, el magistrat ha subratllat que existeixenper atribuir a l'investigat el primer anònim, del 17 de setembre de 2001, i "part" del segon, ja que hi haamb el contingut del text, d'acord amb l'intercanvi de correus electrònics entre la víctima i Jiménez. A més, ha apuntat que ambdós "'entre els dies 30 de novembre i 2 de desembre".

