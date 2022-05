ERC impulsa una nova via per denunciar el «Catalangate» al Parlament Europeu

L'independentisme continua obrint fronts a nivell judicial i a nivell polític dins i fora de l'Estat per denunciar l'escàndol d'espionatge. Just quan ha acabat la reunió de la comissió de secrets oficials al Congrés , ERC ha anunciat al Parlament que presentarà una moció per exercir el-recollit a l'del reglament de la cambra- per demanar audiència ali denunciar el Catalangate en comissió.La diputada i exconselleraha explicat que la invocació d'aquest article del reglament s'ha de tramitat com a proposta de resolució i requereix deper aprovar-se. Un cop l'Eurocambra doni audiència, el ple designaria tres diputats per comparèixer a Brussel·les. Aquest dimecres, ja es va celebrar la comissió d'investigació sobre Pegasus al Parlament Europeu , mentre que al Parlament de Catalunya ERC, Junts, els comuns i la CUP han registrat una comissió d'investigació que el PSOE va impedir al Congrés dels Diputats."Estan en joc els drets i les llibertats dels ciutadans i advertim un cop més que amagar-se del Catalangate ésde l’Estat", ha assegurat Serret, un missatge adreçat específicament al PSC. De fet, una de les intencions del partit és que l'audiència en comissió a la cambra europea pugui arribar a coincidir amb lade la institució que assumirà el presidenta partir del mes de juny i durant un semestre.A la moció, els republicans també busquen que es voti una condemna del ciberespionatge com a, es tornin a reclamar responsabilitats i dimissions i que es prengui la iniciativa de modificar la llei franquista de secrets oficials, qüestió que està en mans del Congrés. "Qui no genera confiança no pot esperar", ha advertit la dirigent republicana sobre la ruptura de les relacions entre la Generalitat i la Moncloa.

