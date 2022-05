El sector de la salut demana un 8% més de pressupost per l'atenció primària

Unade diferents entitats del sector de la salut s'han concentrat aquest matí de dijousde Catalunya per reclamar que elque la conselleria de Salut destina a l's'incrementi un 8% i. Des del FoCAP (), Blanca de Gispert ha lamentat la manca de recursos i el desgast que pateixen alguns dels seus professionals.Els manifestants han pogut conversar amb l'exconsellera de Salut, que s'ha apropat on estaven concentrats i ha expressat que "el pressupost va baixar amb les retallades", però que. La protesta ha coincidit, expressament, amb la reunió de la Comissió de Salut.De Gispert, que també és metgessa de família, ha explicat que tot i que lad'abans de la pandèmia "ja era bastant precària",. I n'ha posat dos exemples. El primer, perquè els professionals han assumit "moltes noves tasques". I el segon, perquè "la part més important de resposta a la pandèmia ha recaigut sobre l'atenció primària". Segons afirma De Gispert, aquesta situació no ha estat acompanyada ni de material ni de pressupost "suficients".La metgessa també ha posat de manifest quede l'atenció primària, i ha lamentat que cada vegada n'hi ha més que es plantegen deixar la feina o treballar a l'estranger. Sobre això, ha considerat que és un fet "molt preocupant tenint en compte que ja hi ha moltes dificultats per trobar professionals". No obstant això, ha expressat la sevaper part dels partits polítics.Durant l'acte, els manifestants han fet algunes proclames en defensa de la sanitat pública, com ara "La sanitat no es ven, es defensa" i "No a la privatització".

