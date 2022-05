«Borgen» tornarà amb una nova sèrie a Netflix

és una de les sèries polítiques del segle XXI més estimades pel públic i més reverenciades per la crítica. La ficció danesa, guanyadora del BAFTA a millor sèrie internacional el 2011,(interpretada per l'actriu, coneguda després per ficcions com) al lloc de Primera Ministra de Dinamarca, i de la influència del poder a la seva vida professional i personal.La plataforma reina del contingut en streaming emetrà aquest 2022 la nova sèrie sobre la protagonista,la pugna pel petroli de Groenlandia far trontollar el seu govern i el seu ministeri d'Afers Exteriors. En un altre llenguatge polític -una dècada és molt de temps- i amb la intervenció de la premsa, la ficció danesa promet ser caviar per a fans com ho va ser l'original.Elés el nom comú, en danès, amb què es coneix el castell de Christiansborg on hi ha els tres poders de l'estat de Dinamarca: el parlament, l'oficina del Primer Ministre i la Cort Suprema. En aquests tres poders radica la potència de la sèrie.

