«El Barco» d'Esplugues s'enfonsa

Veïns del número 30 del carrer de la Riba d'xerren al replà. Es posen al dia sobre els seus problemes. "", riuen. Riuen per no plorar. El Barco no és un vaixell. És un edifici històric, de l'any 1951, que acull 38 famílies, parelles i inquilins individuals. La majoria, d'escassos recursos. Està lluny de ser un bloc luxós. També un d'estàndard. La façana, esquerdada i descolorida, ho anuncia des de la distància. Els sostres apuntalats, les escales de no més de 70 centímetres d'amplada i la manca d'adequació a les condicions legals de seguretat i higiene ho corroboren. No hi ha extintors i les bombetes de les zones comunes que funcionen són l'excepció. "", admet en, un dels veïns.Fa anys que es planteja la idea del seu enderrocament. L'Ajuntament, governat pel, ha confirmat la voluntat de materialitzar els rumors. El, de 1976, va qualificar de zona verda el terreny on està edificat. Això va facultar la propietat, la, per demanar-ne l'expropiació; un dret que va fer efectiu el 2006, 30 anys després. La sol·licitud d'expropiació coincideix amb la bombolla immobiliària. "", explica el tinent d'alcalde,. Hauran d'expandir el parc que envolta el bloc residencial.Des d'aleshores, s'han presentat fins aper determinar l'administració que ha d'executar-ho, així com el seu preu just. En un primer instant, la propietat va demanar l'expropiació a laque, mitjançant un primer contenciós, va justificar que aquesta obligació ha de recaure sobre l'Ajuntament d'Esplugues. Al seu torn, aquest va presentar un segon recurs per contradir el primer, que va ser resolt amb la ratificació que és l'administració local qui ho ha d'executar. Finalment, ja el 2011, elva valorar l'edifici enSi bé l'actual propietari,, va remetre la demanda alque, el 2018, va resoldre fer créixer la xifra fins a un total de. El 2019, es va establir un calendari de pagaments i ara, un cop abonada la quantitat total, l'administració es farà càrrec d'El Barco el mes d'octubre. Davant la intenció manifesta d'executar la demolició, el grup municipal d'hi ha presentat una moció en contra, que no ha prosperat, però ha posat el cas sobre la taula.El Barco es va construir entre 1949 i 1951 com un bloc d'habitatges per a la immigració andalusa de la postguerra. Uns 70 anys després, gran part dels seus llogaters continuen sent migrants, tot i que, ara, estrangers. Principalment, magribins i llatinoamericans. L'i laformen part d'aquests col·lectius. També hi queden fills i nets dels primers residents andalusos, així com gent vinguda de la resta de l'Estat. És el cas del Ricardo. "", explica la coordinadora del Projecte Apadrinem el Nostre Patrimoni i membre de la Plataforma Salvem El Barco,L'Ajuntament no ho veu així. Es basa en l'd'Esplugues de Llobregat, que va encarregar a lael 2007, que reconeix la singularitat d'El Barco, però no el seu valor patrimonial ni recomana la seva protecció ni la seva rehabilitació. Un estudi deli lapublicat el 2021 contradiu aquesta tesi. "L'Administració fa servir l'inventari per desacreditar el valor de l'edifici i poder tirar endavant sense impediments", interpreta, coautora del segon informe.El tinent d'alcalde,, admet que existeixen divergències respecte a la qüestió patrimonial. No obstant això, descarta constituir una comissió d'estudi perquè "no és l'única variable en discussió". La normativa de l'inventari de 2007 estableix, tanmateix, laels elements que hi apareixen considerats com a patrimoni. El regidor d'ERC,, acusa el govern municipal socialista de tenir un "".L'Ajuntament no es planteja explorar l'opció deel terreny on s'aixeca El Barco. "No ho trobem justificable des del punt de vista de l'interès públic", reflexiona Sanz. Una requalificació implicaria traslladar la zona verda a una altra part d'Esplugues i reformar l'edifici suposaria una important inversió. En aquesta direcció, s'ha encarregat unque "pot concloure que la construcció es troba en, a més d'urbanística", explica el tinent d'alcalde.", lamenta l'Aziz. El seu to transmet una barreja de preocupació i d'indignació. Va arribar des de Talandaoued (Marroc) el 2009 i, des d'aleshores, ha estat pare tres vegades. "Les meves filles han nascut aquí i no volen marxar, tenen els seus amics i el seu pla d'estudis". Si no se li ofereix una alternativa residencial o una indemnització justa, l'enderrocament d'El Barco suposarà l'obligació de marxar d'Esplugues. Té pocs recursos i no pot afrontar els preus del lloguer a la resta del municipi.Molts veïns estan en una situació semblant. Si bé,. N'hi ha que volen marxar i que prefereixen acceptar les compensacions que plantegi l'Administració. A l'edifici hi viuen més de 30 infants. El govern municipal afirma que no procedirà a l'enderrocament fins que la situació residencial dels inquilins estigui resolta. Per llei, només tenen dret a ser reubicades aquelles persones amb un contracte de lloguer des de 2006. No és el cas de la majoria. "", diu Sanz. El regidor republicà, Roger Martínez, alerta, però, que "".", admet el tinent d'alcalde sobre si alguns veïns es veuran expulsats d'Esplugues. En tot cas, defensa que no és l'Ajuntament qui estaria fent fora ningú, sinó "la normativa". Les competències de l'administració local són limitades en matèria d'urbanisme i depèn de lai laLa Luisana, reivindica la sensibilitat i l'arrelament dels veïns amb els seus habitatges. "", es queixa. Fa tres anys que viu al bloc amb la seva parella i tenen un contracte de sis mesos. Saben que si es demoleix, no els tocarà res. Ja estan buscant pisos, per si un cas. Tenen clar que les condicions econòmiques no seran les mateixes. El lloguer costa prop de 500 euros a El Barco.", justifica el Ricardo. Acusen l'Ajuntament de consentir l'abandonament i el menysteniment que han patit per part del propietari. Entenen que la propietat no ha tingut incentius per a dur a terme grans reparacions perquè sabia que el bloc seria expropiat. Fins i tot, molts veïns de la resta d'Esplugues creuen, equivocadament, que els inquilins d'El Barco són ocupes. L'equip de govern, al seu torn, nega que se'ls pugui responsabilitzar i recorda que han sancionat la propietat en diverses ocasions.", es queixa la Luisana. El grup municipal d'ERC considera que el govern municipal socialista planteja un model de municipi que afavoreix la. "La pèrdua de conciutadans arrelats a la ciutat contrasta amb els pisos de luxe que s'estan construint a la falda de Collserola, en el marc de l'anomenat" entenen.L'Ajuntament afirma que es tracta d'una lectura interessada. En aquesta direcció, recorden que, "durant els anys vinents,". El projecte més important és el de l', que permetrà la incorporació de 1.059 habitatges protegits. Les construccions detambé responen a l'"impuls de la promoció d'habitatge públic" del qual es congratula Eduard Sanz.

