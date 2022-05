Els bombers han trigat uns minuts en extingir l'incendi. Foto: Adrià Costa

aparcada en un pàrquing a l’aire lliure de l’avinguda dels Països Catalans de Vic, molt a prop del recinte firal del Sucre,aquest matí. El foc ha aixecat una gran fumerada que ha alertat els veïns.Elshan rebut l’avís a les 9.16 hores. Al lloc dels fets s’hi ha traslladat dues dotacions que han extingit el foc en uns minuts.L’autocaravanaTambé hi ha afectats parcialment tres vehicles que estaven aparcats al costat. No hi ha ferits. Es desconeixen les causes del foc.

