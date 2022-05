Les vacunes contra la Covid són segures i eficaces en persones amb immunodeficiència, segons un estudi

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi liderat per la Unitat d’Immunodeficiències Primàries de l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge () demostra quei eficaces. En un article publicat a la revista Frontiers in Immunology, la IDIBELL mostra com aquest col·lectiu genera una resposta de les cèl·lules immunitàries correcta amb la vacunació.L'estudi també revela que, la meitat de les persones que per causes mèdiques prenen, no generen una resposta adequada després de la vacunació per Covid, però sí que mostren unaen gairebé tots els casos. Així, malgrat l’aparent falta de resposta protectora, aquests individus també es beneficien de la protecció que donen les vacunes., investigador principal de l'IDIBELL, assenyala que l’eficàcia d’aquestes vacunes en persones amb defectes immunitaris és “inferior a la de la població sana”, però continua sent “molt elevada”, i per això, és unapel col·lectiu.La investigació també apunta, com ara el, que indiquen si un pacient amb. "Disposar de factors predictors pot ser molt útil en la pràctica clínica perquè pot permetre anticipar-nos a certes situacions. En el nostre estudi, hem estat capaços de determinar-ne només en un dels subgrups de pacients i, per tant,en aquest sentit", ha declarat el doctor, un dels autors.Finalment, els científics assenyalen que no haver desenvolupat unano implica que aquests pacients hagin de patir una. L'evolució del virus està, en part, condicionada per la immunosupressió, però depèn, sobre manera, d'altres factors com l'edat avançada.​​​​​​

