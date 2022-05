Guardiola, abatut en roda de premsa: «Ha estat cruel»

Una derrota "cruel". L'entrenador del Manchester City, va lamentar ahir en roda de premsa no haver pogut accedir a la final de la Champions League després de caure contra el Reial Madrid (3-1) a la tornada de les semifinals.Vam estar a prop d'aconseguir la passada, però al final no la vam poder aconseguir", va dir afligit el tècnic català, que va analitzar la derrota en roda de premsa."A la primera meitat no vam estar prou bé, però és veritat que no vam patir gaire. Després de marcar vam ser millors, vam trobar el nostre ritme i els jugadors van estar còmodes", va manifestar Guardiola, que va preferir centrar-se en els seus, després de felicitar el Reial Madrid.No vam patir gaire, però no vam jugar el millor possible. Això és normal. És una semifinal i els jugadors poden sentir la pressió. Hem d'acceptar-ho", va afegir el de Santpedor, que va recordar que "ells no havien patit una cosa similar"."Quan millor tenim el joc i estàvem millor, ho teníem tot controlat però ells van ficar molta gent a dalt ambs.t, per la seva història i perquè ja havíem jugat aquí", va recordar. "Hi ha hagut moltes interrupcions i ens ha costat entrar en el joc. És un cop dur, és clar, això és normal. No hem sabut donar continuïtat al nostre millor joc després del gol i després ha estat quan ells han trobat aquests dos gols", va afegir.Finalment, Guardiola va demanar temps per recuperar forces i centrar-se al campionat domèstic. "Ara necessitem temps per processar això i tornar amb la nostra gent a casa", ha acabat el tècnic citizen.que disputa amb el Liverpool. L'equip red serà el rival del Madrid a la final de la Champions.

